Ritiro Lazio Vecino | Io trequartista? Chiedetelo al mister Ci sta dando tanta carica

(Di martedì 16 luglio 2024) Auronzo di Cadore, 16 luglio 2024 - Dopo il pomeriggio di riposo ieri, latorna al lavoro sotto le Tre Cime di Lavaredo per il giorno numero 6 delbiancoceleste. La squadra si è allenata al mattino alle 10:30, con il rientro in gruppo di Pellegrini dopo l'assenza di ieri, mentre ha salutato la squadra Kamenovic, in attesa della cessione in queste ore. Come i giorni scorsi, la formazione si è divisa in due gruppi, con una partitella a campo ridotto, con difesa passiva in area di rigore, dopo la battuta del portiere. Per i giocatori rimasti fuori dai due gruppi, ovvero Fares, Milani, Fernandes, Ruggeri e Anderson solo lavoro differenziato. La partitella è durata per tutta la sessione mattutina, con un'interruzione a metà per riprendere fiato. Spavento per Tchaouna, rimasto a terra dopo un contatto con il portiere, ma poi rientrato regolarmente con i compagni.