Lavori pubblici Premio al Comune per gli interventi in zona Stazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Ma se l’annuale classfica del Sole24Ore sul gradimento dei sindaci sembra non premiare l’operato di Michele Conti, riconoscimenti arrivano in altri ambiti. è di queste ore la notizia che iIldi Pisa si è aggiudicato il 3/ointernazionale "City Scape Award 2024", per il progetto di Rigenerazione urbana di piazza dellanella categoria "Urban&Design". Ilinternazionale, promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti, organizzato Paysage, Promozione e Sviluppo per l’Architettura del Paesaggio, con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Milano, serve a mettere in luce le migliori pratiche nell’ambito dei più diversi ambiti dell’architettura del paesaggio.