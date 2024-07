Strade insicure e fabbriche del male

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024) Due anziani picchiati e rapinati nel loro androne. Due donne molestate sessualmente per strada a pochi minuti l’una dall’altra. Un trentenne accerchiato e accoltellato da tre sconosciuti. Una ragazzina e il suo fidanzato aggrediti e feriti al volto. Una settantenne scippata con violenza sul marciapiede. Una giovane trascinata fuori dall’auto e derubata da tre uomini. Tutto a Milano. Tutto in due giorni. E non è tutto, perché molti reati restano fuori dalle cronache. La percezione dizza che emerge dai racconti che i milanesi pubblicano sui social media non può essere relegata, appunto, a una percezione. Lo dicono, ancora una volta, i numeri del ministero dell’Interno: da sette anni consecutivi Milano è la città con più reati denunciati d’Italia, in due anni le rapine sono aumentate del 64 per cento e gli scippi del 50 per cento.