Nautica Lanzillo Deloitte | Mercato nautico in salute punto di riferimento mondiale

(Di lunedì 15 luglio 2024) Milano, 15 lug. – (Adnkronos) – ?Il settoreè ine rappresenta undidel, sia da undi vista di produzione che da undi vista di qualità del prodotto?. Queste le parole di ErnestoPrivate Leader Area Centro Mediterranea, intervistato a Palazzo Mezzanotte a Milano, dove si è tenuto l?evento di presentazione della seconda edizione dello studio “The state of the art of the global yachting market” realizzato daper Confindustria. Un documento che fornisce una panoramica delglobale della, analizzando l’evoluzione delle nuove costruzioni per segmento di prodotto, lunghezza e area geografica, anche con un focus sul segmento dei superyacht negli ultimi anni.