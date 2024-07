Manuel Bortuzzo verso le Paralimpiadi | Le barriere si superano ma sono gli altri che ti fanno sentire disabile

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 15 luglio 2024) Deciso, determinato e sportivo. Con questo spiritosi prepara alledi Parigi, previste in agosto. Prima che un proiettile vagante lo costringesse su una sedia a rotelle,era un nuotatore di stile libero. Oggi si spinge da solo in carrozzina senza l’ausilio di motorini elettrici o van adattati, ma il percorso che lo ha portato a Parigi non è stato semplice. Nel suo libro Soli nella tempesta (Rizzoli), il 25enne racconta la lunga strada intrapresa dopo l’incidente del 2 marzo 2019, quando un proiettile, sparato per uno scambio di persona, gli ha tolto l’uso delle gambe. Per prepararsi allesi allena duramente: due ore in acqua e due ore in palestra ogni giorno. Vive le gare con ansia, consapevole delle aspettative che gravano su di lui.