Lo scatto di Donald Trump ferito sul palco rilancia e galvanizza i suoi | Mi ha salvato Dio

(Di lunedì 15 luglio 2024) (Wisconsin)con un largo cerotto è rimasto nel suo Golf Club del New Jersey per riprendersi dal tentato assassinio di sabato e sta raccogliendo incoraggiamenti da tutto il mondo. Lo hanno raggiunto la famiglia e tutti i figli. La sua campagna elettorale e il suo consenso potrebbero rafforzarsi ancora di più dopo l’attentato. "Solo Dio ha impedito che l’impensabile accadesse In questo momento è più importante che mai restare uniti e mostrare il nostro vero carattere di americani, rimanendo forti e determinati e non permettendo al male di vincere. Amo davvero il nostro Paese e amo tutti voi e non vedo l’ora di parlare alla nostra grande nazione questa settimana dal Wisconsin". Neanche il tempo di riprendersi dallo shock della sparatoria al comizio di Butler chetorna a caricare i, alla vigilia della convention repubblicana di Milwaukee che giovedì lo incoronerà ufficialmente candidato per la Casa Bianca.