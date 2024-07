Italia-Cina oggi in tv Mondiali softball 2024 | programma 15 luglio orario streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) Finalmente si comincia., lunedì 15, alle 20:30 si gioca, primo appuntamento del Campionato Mondiale 20224 di, rassegna quest’anno in scena proprio nel nostro Paese, precisamente a Castions di Strada (Udine). Un match di fondamentale importanza per le nostre ragazze, impegnate in un girone di ferro. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 20.30 Le azzurre seguire dal CT Federico Pizzolini sono chiamate a battere la compagine cinese, unico team davvero abbordabile del raggruppamento considerando la convivenza con la corazzata USA e con il Canada. I precedenti in tal senso sorridono all’: nel 2018 infatti la squadra tricolore riuscì a sconfiggere le rivali, entrando così nel quadro delle prime otto.