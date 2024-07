Gudmundsson il processo per molestie sessuali blocca l’affare con l’Inter Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 15 luglio 2024), ilpercon) A proposito dell’islandese, scrive lache oggiresta sullo sfondo. E non può essere altrimenti, per due motivi. Il primo motivo non è di natura tecnica, lì non ci sono dubbi: è il giocatore ritenuto perfetto dall’area sportiva per integrare le caratteristiche della rosa di Inzaghi. Ma c’è un aspetto giudiziario che riguarda l’islandese che va tenuto in considerazione. Nel suo Paeseè stato assolto in primo grado dall’accusa dila scorsa primavera. Ma la presunta vittima ha fatto ricorso contro la sentenza e dunque in autunno – data ancora da fissare, probabilmente novembre – ci sarà l’appello. Ed è chiaro che in una situazione simile diventa difficile per qualsiasi club affondare il colpo senza tutelarsi in qualche modo: chi può mettere sul piatto 30 milioni – che poi è la valutazione del Genoa – a fronte dello spauracchio di una possibile condanna? Magari una “soluzione” potrebbe essere quella di intavolare un affare con il Genoa sulla base del prestito, ma resterebbe comunque il pericolo di perdere in corso d’opera un giocatore inserito in organico.