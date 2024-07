Golf British Open 2024 | il percorso e le 18 buche ai raggi X Si torna a Troon seconde nove terribili

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ultimo major stagionale per il, con il più antico e forse più prestigioso dei quattro tornei più importanti. E’ la settimana del The, che a tutti gli appassionati italiani porta immediatamente la memoria al 2018 quando Francesco Molinari scrisse a Carnoustie la pagina più indelebile per il movimentoistico italiano. Quest’anno si va sul miticodel Royal, e gli europei proveranno ad impedire l’en plein agli americani per quel che riguarda i successi major. Siamo a, località situata nell’Ayrshire meridionale. Il club è stato fondato nel 1878 ed è un luogo dove tutto può succeder. Il campo offre test molto diversi tra prime egrazie al suo tradizionale layout di andata e ritorno. La prima metà del giro in genere gioca sottovento e offre molte opportunità di birdie, ma un test molto più impegnativo attende tutti i giocatori sulla via del ritorno alla clubhouse.