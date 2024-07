Accendono i riscaldamenti e rischiano la morte nella casa forno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ancona, 15 luglio 2024 – Intervento choc alle Tavernelle, scongiurato l’ennesimo dramma della solitudine per una coppia di anziani. Due novantenni sono stati trovati in, lei priva di sensi e lui in stato di forte disidratazione, con quasi 60 gradi, le finestre serrate, le porte chiuse e i termosifoni accesi al massimo. Ha dell’incredibile quanto accaduto nel weekend appena trascorso. Il fatto è successo nel tardo pomeriggio di sabato, quando le ambulanze della Croce Gialla di Ancona sono state inviate – su segnalazione della sala operativa di Ancona Soccorso – in una palazzina del quartiere di Tavernelle. La nota radio partita dall’Emergenza parlava chiaro: avrebbe dovuto essere un intervento ordinario, un soccorso ad un’anziana priva di sensi come succede spesso ai militi della Gialla di via Ragusa.