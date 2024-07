La Roma su Soulé ma Giuntoli da Collodi vuole venderle Chiesa la Juve non sa come sbolognarlo – Zazzaroni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 14 luglio 2024) Lamada. Lo scrive Ivannel suo editoriale per il Corriere dello Sport.) Se non è un caso dell’estate ditemi voi cos’è. In queste pagine Chiara Zucchelli spiega per filo e per segno quello che sta verificandosi trantus sulla pelle – si fa per dire – di Matiase Federico. Riassumerlo è semplicissimo: lal’argentino, 21 anni, 11 gol col Frosinone, prodotto di spicco della Next Gen del trio Milani-Cherubini-Manna. Per averlo i Friedkin sono pronti a spendere tra i 20 e i 22 milioni. C’è però un ostacolo previsto, ma apparentemente insormontabile. È l’opposizione (dichiarata) di Cristianodache la esprime più o meno così: «Vuoi uno dei nostri esterni? Prenditi».