Juventus il bilancio di Amoruso | l’arrivo di Thiago Motta Chiesa e il ‘fuoriclasse’ Giuntoli

(Di domenica 14 luglio 2024) Si avvicina l’inizio della nuova stagione in Serie A e si preannuncia un testa a testa trae Inter per la vittoria dello scudetto. L’ex calciatore Nicolaha risposto alle domande. “Il fuoriclasse vero è il direttore, il migliore in circolazione che sa come costruire una squadra vincente. E’ uno che non sbaglia una mossa e se ha puntato suvuol dire che lui è l’uomo giusto per la”, dicea margine della Mediolanum Padel Cup in corso al Green Park di Bari, dove oggi sarà impegnato nel mini torneo amichevole “Vip ProAm Exhibition”. Il grande dubbio del mondo juventino ha un nome e cognome: Federico. “Ecco, questa potrebbe essere la grande scommessa di– continua– un tecnico che ha dimostrato a Bologna di saper far rendere i giocatori al 110 per cento.