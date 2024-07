Formazioni ufficiali Spagna-Inghilterra | finale Euro 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Ledi, sfida valevole per ladi. Soltanto novanta minuti separano le due squadre da un trofeo tanto desiderato: lavuole tornare sul tetto d’pa dodici anni dopo, mentre l’vuole vendicare la sconfitta contro l’Italia di tre anni fa per poter cantare finalmente “It’s coming home“. Di seguito le scelte dei due ct, Luis De La Fuente e Gareth Southgate, per il match di oggi, domenica 14 luglio, alle ore 21.00: In attesa: In attesaSportFace. .