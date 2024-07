Nuovo parco giochi per bambini con materiali riciclati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Unperallestito completamente con plastica riciclata. È quanto realizzato a Venarotta, grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Salvi e il consorzio Polieco, quest’ultimo specializzato nel riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene. Con l’intervento del commissario straordinario per la ricostruzione, Guido Castelli, le due strutture nei mesi scorsi si sono messe in contatto condividendo gli obiettivi comuni legati alla gestione ottimale dei rifiuti ed in particolari di quelli in plastica. Pertanto, il consorzio sta installando a Venarotta deie degli arredi sia nel giardino della scuola che in un parchetto pubblico. "Questi elementi sono realizzati esclusivamente con plastica riciclata – conferma il sindaco Fabio Salvi – e rappresenteranno un esempio concreto del lavoro di recupero dei materiale a nuova vita, essi rappresentano l’evidenza delle eccellenze che l’Italia può mettere in campo attraverso circuiti virtuosi.