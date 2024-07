Morso da una foca durante una vacanza | ragazzino italiano sottoposto a profilassi anti-rabbia in provincia di Padova

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Si trovava in Sudafrica dove stava facendo un’escursione quando è statoda una. È accaduto a unresidente nelladiche è statorabbica dall’Ufficio igiene e sanità pubblica dell’Ulss 6 Euganea. Come scrive Il Gazzettino laprevede la somministrazione di vaccinorabbico e di immunoglobuline, da effettuare solo al soggetto(non ai congiunti) a più riprese nell’arco delle prossime settimane. L’Azienda socio-sanitaria locale, allertata dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto, sta monitorando il caso, molto raro in letteratura. Nell’arco dell’ultimo mese altri due residenti indisono stati sottoposti a vaccinazionerabbica dopo essere stati morsi da due cani randagi in zone estere endemiche (a Bali e in Bolivia).