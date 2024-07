Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 12 luglio 2024) Laè ancora una volta il. Secondo l’Ocse, quest’anno la crescita globale dovrebbe raggiungere il 3,1 per cento, ma ladovrebbe fermarsi allo 0,2 per cento, il valore più basso di tutti i Paesi Ocse. Inoltre, il numero di aziende che inhanno chiuso è più alto che mai da dieci anni a questa parte. Alla fine degli anni ’90 laera considerata il «». Tuttavia, sotto la guida del socialdemocratico Gerhard Schröder, sono state attuate importanti riforme dell’economia di mercato: il mercato del lavoro è stato liberalizzato e l’aliquota fiscale massima è stata ridotta dal cinquantatré per cento al quarantadue per cento. Questi cambiamenti sono stati alla base del successo economico dellanegli ultimi venti anni e Angela Merkel ha beneficiato delle riforme di Schröder.