A Brooklyn tornano le roller-disco la più nuova si chiama Xanadu

(Di venerdì 12 luglio 2024) Gli anni ’80 non passeranno mai di moda. Lo dimostra il successo planetario di una serie come Stranger Things, capace di (ri)portare in auge alcuni dei topoi degli eighties. Uno di questi è la classica, lateca dove poter scorrazzare allegramente con i pattini a rotelle. Locali del genere non sono certo una rarità negli States e quel che è certo è che continuano a propagarsi alla velocità della luce. Come lo– stesso titolo del cult movie con Olivia Newton-John – che ha aperto da poco a Bushwick, una delle zone più trendy di. Creato da Varun Kataria il locale è un trionfo di mobili retrò, luci calde e, dulcis in fundo, ha l’unica pista di pattinaggio permanente di New York City.si trova in un ex edificio industriale e ospita una pista, come detto, un palco e una grande area bar e food, ricreata sulla basse dei classici diners americani.