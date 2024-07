Si possono portare i cani al ristorante? Cosa dice la legge

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 11 luglio 2024) Separarsi dal proprio cane è sempre più difficile, anche per qualche ora la sera quando si decide di concedersi del relax fuori con gli amici. Ecco allora che sapere quali sono gli obblighi e le leggi suialdiventa di fondamentale importanza. Farsi cogliere impreparati e dover rientrare con un nulla di fatto sarebbe davvero un dispiacere, giocare d’anticipo è la soluzione. Attenzione, però, non lasciare il proprio animale domestico da solo a casa non è solo un atto di egoismo, ma anche di altruismo. Molti esemplari, infatti, soffrono di ansia da separazione e non riescono a stare lontano da chi considerano famiglia nemmeno per qualche ora. Non esserne schiavi adesso è possibile.al: quali sono le regole Come accennato, non vige unanazionale o regionale che regoli l’ingresso deial: è il gestore che decide quale sia la policy.