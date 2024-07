Portuali tedeschi in sciopero per il rinnovo del contratto Chiedono più soldi e migliori equilibri vita-lavoro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Alla vigilia della quarta tornata delle trattative per ildeldi, isono scesi in. Da martedì la movimentazione dei container nello scalo di Amburgo è praticamente ferma. L’astensione interessa anche i porti di Bremerhaven, Wilhelmshaven, Bremen ed Emden. Il sindacato Ver.di ha into gli addetti a non riprendere ilprima della fine del turno notturno. Ad Amburgo stamane c’è stata anche una manifestazione davanti alla sede della Associazione centrale porti marittimi(Zentralverbands Deutscher Seehäfen ZDS). I dimostranti sono poi sfilati in corteo dalla sede centrale del fornitore di logistica portuale Hhla (Hamburger Hafen und Logistik AG) raggiungendo poi la sede del sindacato.