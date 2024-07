Mercato | Libutti rinnova In arrivo il portiere Motta dalla scuola Juve

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Lorenzosarà ancora granata. Il duttile uomo di fascia, classe ’97, hato per un altro anno con la Reggiana, in quella che sarà la sua sesta stagione in Emilia. È stato lo stesso nativo di Melfi (Potenza) ad annunciarlo ieri sui canali social, in un video registrato in macchina: "Sono in partenza per tornare su a Reggio, dove c’è una splendida famiglia pronta ad accogliermi. Ringrazio la società per avermito la fiducia: mi farò trovare pronto ogni volta che ce ne sarà bisogno" trovando subito l’approvazione nei commenti social dei due senatori Paolo Rozzio e Luca Cigarini. D’altronde il ‘Libu’, lodato più volte anche dal patron Amadei per la sua applicazione e disponibilità, si troverà a disposizione del quarto allenatore passato a Reggio (nell’ordine Alvini, Diana, Nesta e ora Viali), trovando l’ennesima conferma, all’interno di una carriera granata che per ora lo ha visto in campo in 122 gare ufficiali con 2 reti all’attivo e altrettante promozioniC alla Serie B.