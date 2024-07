Ammazza con una balestra moglie e figlia del giornalista Bbc orrore a Londra | arrestato Kyle Clifford

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il 26enne sospettato di aver ucciso con unalae le due figlie di unradiofonico della Bbc è statonel nord didopo un giorno di fuga, ha dichiarato la polizia nella serata di martedì 10 luglio. Da ieri sera la polizia aveva lanciato una vasta operazione per trovare, pubblicizzando ampiamente la sua identità e il suo ritratto sui media britannici. E' stato trovato a Enfield, un quartiere della Grandea circa venti chilometri dalla cittadina di Bushey, dove vivevano le tre vittime, di 25, 28 e 61 anni, uccise ieri sera. "Sta ricevendo cure mediche dopo essere stato trovato con delle ferite. La polizia non ha sparato alcun colpo", ha dichiarato la polizia dell'Hertfordshire in un comunicato.