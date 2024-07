Telecronisti Sinner-Medvedev | chi commenta su Sky da Wimbledon

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Il programma e isu Sky di, match di quarti di finale a2024. Sta diventano ormai una consuetudine il confronto tra Jannik e russo, a livello Slam e non solo. Si tratterà infatti del dodicesimo precedente tra i due e del secondo in un Major nel 2024 dopo la finale dell’Australian Open vinta in cinque set dal tennista italiano. Stavolta non c’è in palio un titolo bensì una semifinale sui prati londinesi, ma la voglia di vincere non cambia. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su SkyGo e NOW. Are il match saranno Elena Pero e Paolo Bertolucci.: chisu Sky daSportFace. .