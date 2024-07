Lei a pezzi lui alla grande Alessia e Lino cosa è successo dopo Temptation Island | hanno parlato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 9 luglio 2024)è in corso e giovedì 11 luglio ci sarà la terza puntata. Intanto, è però venuto fuorisarebbetra. Una delle coppie protagoniste di questa edizione avrebbe preso una decisione importante. Ciò che vi stiamo raccontare è un vero e proprio spoiler, che vi farà capire definitivamente come siano andate a finire le cose tra loro. Chi ha voluto partecipare ain primis non è stato, bensì la fidanzata, dato che lui ha fatto degli sbagli in passato e ha voglia di metterloprova. Nelle scorse ore è arrivata una segnalazione sul concorrente, che è stato avvistato in un luogo particolare mentre era intento a godersi una vacanza. E dunque abbiamo saputo praticamente tutto.