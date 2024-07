Le opere di Liu Youju a Venezia La mostra a cura della fiorentina Anna Balzani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Firenze, 9 luglio 2024 – Nell’ambito60° Esposizione Internazionale d’Arte La Biennale di2024, dal titolo “Stranieri Ovunque / Foreigners Everywhere”, a Palazzo Donà dalle Rose, nel cuore di, dal 15 luglio al 15 agosto 2024, si terrà lapersonale dell’artista di fama internazionale Liu, dal titolo “Starting from the Metapoint”, adi. Liupartecipa ufficialmente alla 60° Esposizione Internazionale d’Arte alla Biennale di2024 con l’opera “Mars Program” nel Padiglione NazionaleRepubblica del Camerun, ine visibile al pubblicoBiennale dal 17 aprile scorso. Dopo l’antologica realizzata nel 2021 nella sala espositiva dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, il maestro pittore cinese, originario di Guangzhou, torna in Italia con unapersonale promossa dalla Fondazione Donà dalle Rose in seno agli eventi culturali organizzati per il suddetto Padiglione Nazionale.