Milan contestazione in latino contro Cardinale | il tifoso arrabbiato cita Cicerone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024)o, 8 luglio 2024 – L’atmosfera intorno altargato Paulo Fonseca non è fra le più calde. Oggi, giorno della presentazione del tecnico portoghese e del raduno aello (assente la Curva Sud, si sono fatti vivi non più di 250 tifosi), c’è stato chi ha “volato alto” per manifestare il suo disappunto di fronte all’atteggiamento della società sul mercato, percepito come una sorta di immobilismo. Un supporter rossonero questa mattina si è presentato a Casa, dove si è tenuta la prima uspubblica del nuovo allenatore, a fianco di Zlatan Ibrahimovic, inalberando un cartello con una scritta in. In una parafrasi di uno dei passaggi più noti delle Catilinarie, le orazioni firmate da, ilha lanciato un messaggio alla proprietà: “Quousque tandem,, abutere patientia nostra?”.