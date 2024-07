I mercati apprezzano lo stallo alla francese | Così non si attuano le misure della sinistra radicale Spread fermo borsa su

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Rendimenti dei titoli di Stato francesi immobili, differenziali con gli equivalenti tedeschi () in lievissimo calo,ferma. Secondo gli analisti l’assenza di vincitore con una maggioranza assoluta nelle elezioni francesi rende improbabile l’attuazione dellepiù radicali, giudicate pericolose per i conti pubblici (un governo di coalizione rende però anche inverosimile la piena adesione ai dettami di Bruxelles sul risanamento dei conti). Certo, con il senno di poi c’è sempre una ragione plausibile per tutto. Sulle previsioni che sono circolate prima del voto meglio stendere (l’ennesimo) velo pietoso. Più nel dettaglio un decennalerende il 3,2%, un punto base in meno di venerdì. Lo, principale termometro del rischio paese, scende a 64 punti.