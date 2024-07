Un posto al sole anticipazioni dall' 8 all' 11 luglio 2024 | Luca in pericolo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 7 luglio 2024)De Santis si ritroverà in serioad Unal, come si evincedella soap opera partenopea'8 all'11. Alberto, infatti, affonderà il suo dolore nell'alcol e questo potrebbe avere conseguenze molto gravi per il medico. Intanto, Mariella sarà a pezzi dopo aver scoperto per caso che Guido è innamorato di Claudia, ma non condividerà con il marito la sua scoperta. La Costa, invece, dovrà fronteggiare la paura del fallimento e del tempo che passa. La donna, proprio per questo motivo, sembrerà particolarmente vulnerabile e inquieta, mentre Manuela dovrà gestire la problematica convivenza con la sua gemella Micaela. Quest'ultima, con l'obiettivo di rivitalizzare la sua storia con Samuel, le imprimerà una svolta trasgressiva.