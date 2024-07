Mamma si getta col figlio dal quinto piano il dolore del fratello | Ragioni profonde dietro il gesto disperato di Graziana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Rimini, 7 luglio 2024 – "non era una pazza. Era unadolce, premurosa e attenta, che amava suopiù di qualunque altra cosa: il suo unico interesse era che non gli mancasse nulla e che potesse avere una vita felice". Non è vero "che è andata fuori di testa all’improvviso".quel"ci sono", non facili da comprendere, e "una situazione familiare molto particolare".Helga, la donna di 40 anni di origini siciliane che si è lanciata nel vuoto Ha la voce rotta dal pianto Gianluca Todaro,diHelga, la donna di 40 anni di origini siciliane che l’altra mattina è salita sul tetto del palazzo in cui abitano i genitori, in via delle Piante, e si è lanciata nel vuoto, stringendo tra le braccia ilManuel, di sei anni.