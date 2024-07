La tregua a Gaza e il fronte libanese Il punto con Dentice dopo nove mesi di guerra

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 7 luglio 2024) Come ogni 7 del mese, dal 7 ottobre — quando con il mostruoso attentato contro Israele, Hamas ha dato il via all’attuale stagione di— Formiche.net fa ildella situazione nella regione mediorientale con Giuseppe, responsabile del Desk Medio Oriente e Nord Africa del CeSI. Conversazione che arriva mentre ilsi allarga al nord di Israele, verso il Libano, che sta diventando “l’epicentro della situazione”. “Questo significa — continua— che sta in parte cambiando lo spazio geografico-politico-militare del confronto, e soprattutto la ratio del conflitto e delle sue ragioni, perché se prima era unacontro Hamas in reazione all’attacco del 7 ottobre, ora, con il coinvolgimento di Hezbollah e gli attacchi in Libano, sta la matrice anti-iraniana del conflitto”.