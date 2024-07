Gianluigi Paragone | Sono un manciniano Gravina ha responsabilità

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di domenica 7 luglio 2024)autentico protagonista ieri sera allo stabilimento Arturo Mare di Civitanova Marche. Dopo il sold out di martedì scorso col giornalista e conduttore tv Nicola Porro (oltre 600 presenti al Madeira Civitanova) prosegue a ritmo di successo la rassegna ‘Filosofarte’, prodotta, ideata e divulgata dal Consigliere Comunale Gianluca Crocetti in collaborazione con l’Associazione Nova Polis. Ieri sera, allo Stabilimento Arturo Mare, boom di presenze per il giornalista, conduttore tv ed ex Senatoreche ha presentato il suo libro ‘Moderno sarà Lei’. “Scritto da una persona in carne ed ossa e non dall’intelligenza artificiale”, sotto i riflettori le dinamiche della modernità, dalle case green alle auto elettriche passando per gli algoritmi del web e il sistema degli acquisti online che ‘inghiottiscono’ in primis le nuove generazioni.