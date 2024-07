Wimbledon 2024 | Pouille si ritira senza giocare con De Minaur cosa succede con le scommesse

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Lucassi ètoil match del terzo turno dicontro Alex De: problema fisico per il francese, e così l’australiano avanza direttamente agli ottavi di finale. Macon le? Andiamo ad analizzarlo assieme.CON LEIN-DEDal momento che che non si è giocato neanche un punto, la partita viene considerata nulla (VOID) dalla maggior parte dei bookmakers. Quindi se quella inerente-Deera una giocata singola i soldi verranno rimborsati, qualora invece fosse inserita in una multipla verrà tolta la quota di questa partita e dunque scenderà la potenziale vincita. Non è pertanto valida la vittoria di De, perché è arrivata tramite walkover.