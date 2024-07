Temptation Island 11 Christian e Ludovica un mese dopo | ecco se la coppia è tornata insieme o si è lasciata definitivamente

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 6 luglio 2024) Cosa sarà successo fraLanfranchi eRonzitti unil falò di confronto a? I due sono tornatio si sono lasciati? Pochi istanti fa è stato pubblicato il video ufficiale con le parole dei due protagonisti del reality delle tentazioni raccontato da Filippo Bisciglia. Le parole di: Oggi sono serena, serena con me stessa, ho vissuto questa esperienza, penso di essere stata tanto coraggiosa e anche sincera con me stessa e nei confronti nel rapporto che avevo con. Penso di aver fatto la cosa giusta per il bene sia mio che per il bene di. Ho dovuto cambiare casa, sonoa casa dei miei genitori. Adesso vivo da sola in un’altra casa, ho preso le mie cose da casa di