Sulle Mura corre la Skirolonga Gare di sci di fondo su rotelle

(Di sabato 6 luglio 2024) Il riscaldamento climatico rischia di ridurre la neve a disposizione anche per fare sci di? Ecco che Lucca si propone come nuova meta per lo skiroll, ovvero lo sci disu, con una manifestazione, la, che incontra il patrocinio della Marcialonga, ovvero una delledi sci dipiù famose al mondo che con i suoi 70 chilometri di percorso abbraccia le valli di Fiemme e Fassa. LaLucca, la gara promozionale di skiroll, si terràil prossimo 13 ottobre: è stata presentata ieri in Comune ed è organizzata da Focolaccia – Sci diLucca e Panathlon Club di Lucca in collaborazione con la prestigiosa Marcialonga, il patrocinio del Comune di Lucca e della Federazione Italiana sport invernali.