Saldi estivi Cna Turismo e Commercio | si spenderà tra 120 e 130 euro a consumatore

(Di sabato 6 luglio 2024) ROMA – Oscillerà mediamente tra i 120 e i 130la spesa anel periodo dei. Un importo che non riuscirà però a ribaltare l’andamento negativo delle vendite di abbigliamento estivo, in particolare negli esercizi tradizionali, come registrato dai rilevamenti dell’Istat sulla fiducia delle imprese delal dettaglio. A prevederlo una indagine condotta da Cnaalla vigilia della stagione dei, che partirà domani e durerà fino a 60 giorni. Il maltempo, soprattutto nelle regioni centro-settentrionali, ha inciso in maniera pesantemente negativa sugli acquisti, rimandandoli in pratica al periodo dei ribassi. Non ha aiutato l’incidenza dell’inflazione e della perdita conseguente di potere d’acquisto delle famiglie.