Al Castello c’è Romeo è Giulietta Oggi Pieraccioni poi Woody Allen

(Di sabato 6 luglio 2024) Stasera, alle 21.45, l’arena estiva deldell’Imperatore propone l’ultima regia del cineasta pratese Giovanni Veronesi, "". Probabilmente il film più riuscito nella carriera (assai discontinua) del regista ed ex sceneggiatore dei grandi successi di Leonardo. Fondamentale quella e accentata tra. Perché ? Perché davvero. Prendete un’attrice giovane alla ricerca del successo; un giorno si presenterà al provino per interpretare il famoso dramma di Shakespeare. Ma la bella Vittoria, interpretata da Pilar Fogliati, si metterà in fila per ottenere il ruolo didopo essere stata scartata per il ruolo di. Truccata alla perfezione per il personaggio dell’eterno innamorato, Vittoria riuscirà ad ottenere la parte ingannando tutti, persino il cinico e spietato regista teatrale a cui Sergio Castellitto ha apportato una bella dose di cattiveria.