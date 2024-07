VIDEO – Buchanan l’abbraccio dei compagni Il Canada lo aspetta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tajonè tornato a pubblicare su Instagram un post dopo l’infortunio rimediato alla tibia qualche giorno fa. Ilha messo sui social undell’accoglienza deiper il giocatore dell’Inter. RITORNO – Tajonsi è già operato alla tibia per la frattura subita nei giorni scorsi durante l’allenamento con il. Il giocatore dell’Inter è stato tremendamente sfortunato e ha dovuto lasciare il campo in maniera svelta per esser trasportato in ospedale. A Dallas, in Texas, l’esterno avrebbe dovuto giocare i quarti di finale di Copa America questa notte, ma in realtà li vedrà solo dalla tribuna.sarà presente e guarderà iin campo, però lo farà dalle sue nuove stampelle. Intanto la nazionale d’oltreoceano ha pubblicato ilsu X dell’accoglienza del giocatore in hotel.