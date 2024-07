Vegetazione esagerata nel capoluogo I cartelli stradali sono coperti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Problemi con il verde per idel. All’ingresso in città dalla tangenziale Sud, prima e dopo la grande rotonda di via Battaglia di Cassano, rami, foglie, arbusti rischiano di creare problemi ai guidatori dei veicoli in transito.infatti cresciuti a tal punto da rendere difficile, o impedire proprio in alcune circostanze, di vedere i. La segnaletica non viene coperta totalmente dal verde, ma la nasconde fino a quando il conducente si trova a pochi metri da essa, scoprendo quindi il cartello proprio all’ultimo. Un esempio è il cartello di limite di velocità posizionato in via Battaglia da Cassano, che oltre ad essere storto è particolarmente coperto da rami e foglie, solo passandoci proprio sotto si riesce a vedere completamente le indicazioni riportate.