IL MATTINO PRIMA PAGINA – Conte come Spalletti l’esordio a Verona richiama lo Scudetto

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’edizione odierna de Ilsi sofferma insuldicon il Napoli allagiornata col. Lade Ilsi concentra sulle ultime novità nel panorama calcistico italiano, con un occhio di riguardo alle aspettative generate daldi Antoniosulla panchina del Napoli, debutto che avverrà il 18 agosto con la sfida in casa dell’Hellas. Il confronto con l’ex allenatore Lucianoevoca lo spirito competitivo che permea la Serie A, proiettando l’entusiasmo dei tifosi verso le prospettive di una stagione da protagonista. Ecco quanto si legge nella sezione sport del noto quotidiano: “lo”. La decisione di Ildi mettere in risalto questo evento non è casuale, riflettendo la rilevanza mediatica e l’interesse generato dalle prime mosse strategiche diin questa nuova avventura.