Focene inaugurata la postazione sanitaria per un’estate sicura

(Di venerdì 5 luglio 2024) Fiumicino, 5 luglio 2024 – E’ stataoggi a, in via Gioacchino Rossini presso lo stabilimento “Lido del Carabiniere”,una delle tre Postazioni sanitarie di primo intervento alla presenza del sindaco Mario Baccini, del Direttore Sanitario Aziendale Dott. Antonio Bray, del Direttore del Distretto, Filippo Muscolo e di Achille Iachino, Direttore Generale del Ministero della Salute e della Croce Rossa Italiana, medici e volontari. Il presidio ristrutturato è stato equipaggiato con tutte le attrezzature necessarie per il primo intervento di base ai bagnanti che dovessero averne bisogno. Tra queste, è incluso un DAE defibrillatore automatico, strumento essenziale per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco. Laè dotata anche di apparecchiature per la misurazione dei parametri vitali, come la pressione sanguigna ed il livello di ossigeno nel sangue, nonché di kit di primo intervento per casi di bassa intensità, completo di bendaggi, disinfettanti e farmaci.