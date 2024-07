Dono il mio latte alle mamme Melissa è balia per vocazione ha raccolto l’appello della Asl

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Arezzo, 5 luglio 2024 – “Consapevole di quanto sia prezioso ilmaterno, mi è venuto naturale donarlo".Masini, 33 anni, di Lucignano, è una delle tantissimeche il mese scorso hanno risposto alpartito dal reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale del San Donato. Sei, fra le quali, sono state "arruolate" per la donazione alla Banca del, rispondendo ai requisiti richiesti. "Avevo partorito da tre mesi, Tommaso ora ne ha quattro. Ho vistosui social, ma avevo già intenzione di donare avendo abbastanza. Poi tutti mi dicevano: guarda come cresce bene Tommaso, devi avere ilbuono", sorride. "In verità ildi tutte leè buono, è speciale rispetto all’artificiale, che va benissimo certo, ma quello materno ha ingredienti più preziosi" spiega.