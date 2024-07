Copa America 2024 rigore sbagliato da Messi | tenta il cucchiaio ma colpisce la traversa VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ildelda Lioneldurante Argentina-Ecuador, match valido per i quarti di finale della. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, la sfida si è decisa dagli 11 metri e il primo a prendersi la responsabilità di calciare è stato proprio l’attaccante dell’Inter Miami. La scelta è ricaduta sulma, pur avendo spiazzato il portiere, la Pulce non è riuscita a trovare il gol poiché la sua esecuzione ha colpito laper poi finire alto. Per sua fortuna i compagni hanno segnato gli altri 4 penalty e Martinez ne ha parati due degli avversari; fatto sta che l’accesso in semifinale della Selecciòn è agrodolce per, ancora a caccia del suo primo gol nella competizione. Di seguito il(minuto 2:13).