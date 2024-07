Chi è Victoria Alexander la nuova First Lady inglese

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il numero 10 di Downing Street si ha unapadrona di casa. Si tratta diStarmer, moglie del leader laburista Sir Keir Starmer, avvocato di 49 anni e personalità schiva poco propensa a subire i, fascino dei riflettori. Per questo motivo, dunque, in molti si chiedono come Vic, chiamata così da parenti e amici, riuscirà ad adattarsi al nuovo ruolo e alla vita pubblica che lo contraddistingue. Come spesso accade, sarà la storia a dire che tipo disarà. Per ora non rimane che scoprire qualche cosa di più sulla sua personalità. Le originiStarmer, labritannica – Fonte: The Telegraph, questo è il suo cognome da nubile, è cresciuta a Gospel Oak, un ricco quartiere nel nord di Londra, insieme alla sorella Judith.