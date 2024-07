Wimbledon colpaccio di Emil Ruusuvuori favole Halys e Comesana drammatico infortunio per Hurkacz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) Una giornata pienissima di match acon i secondi turni da recuperare dopo la pioggia di ieri e quello da disputare oggi: le sorprese ancora non sono mancate, così come le storie da raccontare verso il terzo turno dei Championships. Il colpo principale del giorno lo ha messo a segno uno straordinarioche ha superato Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 7-6(6) 7-6(10) 3-6 6-3 in quasi tre ore di match. Si tratta della vittoria più importante della carriera in uno Slam per il giocatore finlandese che ha saputo mantenere i nervi saldi nonostante alcune chance sprecate all’interno dei due tiebreak. Adesso affronterà Mpetshi Perricard che ha superato Nishioka nell’ottavo che comprendere anche Musetti e. Tanti match si sono chiusi al quinto set e due sono state le sorprese incoronate dal parziale decisivo.