Wimbledon 2024 altro derby Musetti-Darderi e Cobolli per stupire Djokovic un cartellino da timbrare

(Di giovedì 4 luglio 2024) Giorni a forti tinte azzurre quelli di Londra. Sui prati di Church Road, i rappresentanti italici della racchetta stanno facendo vedere doti e qualità che quelli con il pallone tra i piedi non sono stati in grado di esprimere nel contesto di una rassegna continentale. Da unall’: dopo il Centrale trasformato nel Colosseo con i due “gladiatori” Jannik Sinner e Matteo Berrettini protagonisti, oggi sarà il campo-4 a tingersi del tricolore. Secondoin scena tra Lorenzoe Luciano. Sulla carta, i favori del pronostico sono per il toscano. Reduce dalla Finale raggiunta al Queen’s, Lorenzo sa come giocare su questa superficie, ma le difficoltà contro il non irresistibile Constant Lestienne alimentano i punti interrogativi.