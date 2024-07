Victoria e David Beckham 25 anni di matrimonio e… stesso look

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il 4 lugliofesteggiano l’versario di. Un quarto di secolo, le nozze d’argento. La stilista e lo sportivo hanno deciso di celebrare questo traguardo importantissimo in un modo unico, senza tralasciare l’ironia che contraddistingue il loro rapporto. Ovviamente, è coinvolta anche la moda. Con gli abiti nuziali In viola, ora come allora“Sì, ce li abbiamo ancora. Non posso credere che siano passati 25e che vadano ancora bene” scrivesu Instagram. Nelle immagini patinate la designer e il marito indossano nuovamente uno dei duesfoggiati nel giorno del loro sì, andato in scena nel castello di Luttrellstown, in Irlanda, nel 1999. Gli outfit viola, creati su misura da Antonio Berardi, sono entrati nella storia del costume: long dress con dettagli rossi e spacco profondissimo per lei, completo alla Tony Manero per lui, con tanto di scarpe in tonalità.