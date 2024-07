The Lord of the Rings | The Hunt for Gollum Peter Jackson anticipa nuovi dettagli sul plot

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 4 luglio 2024) La duplice natura dial centro del film in arrivo, che sarà diretto da Andy Serkis e vedràin veste di produttore esecutivo.torna a occuparsi della Terra di Mezzo in veste di produttore esecutivo del film Thefor, che racconterà l'avventura tolkieniana focalizzandosi stavolta sul punto di vista dihato a Colliderdeldel film, che sarà ambientato prima degli eventi accaduti in Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello, epoca in cui molti dei poteri della Terra di Mezzo sono concentrati nella ricerca di. "Il personaggio di/Sméagol mi ha sempre affascinato.riflette il peggio della natura umana, mentre il suo lato Sméagol è, senza dubbio, piuttosto comprensivo.