Inaugurato un nuovo centro anziani alle Querce | è il terzo di Fondi

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 – Grande festa domenica pomeriggio nella frazione delledove è statoildella contrada, ildella città di. Si è trattato di un momento molto sentito dalla popolosa comunità, bisognosa di luoghi di aggregazione ma troppo distante dalper raggiungere agevolmente il “Domenico Purificato”. Nella nuova struttura, come preannunciato dal presidente delLuigi Di Trocchio in Consiglio comunale, si terranno tante attività ricreative, come partite a carte, pomeriggi danzanti o tornei di biliardo, ma anche iniziative di prevenzione come screening e test diagnostici. Ilsi trova nell’ex scuola di via Ripa ed è dotato di ampi spazi e piccole stanze per attività minori e gestionali.