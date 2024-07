Fondazione Banco Alimentare | Condividiamo il valore del cibo

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di giovedì 4 luglio 2024) La lotta alla fame e il contrasto allo sprecohanno un posto di primo piano tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. In Italia esiste una realtà che ne ha fatto la propria missione da 35 anni: è laNata nel 1989, questa rete nazionale di solidarietà si sviluppa attraverso 21 banchi regionali e si impegna ogni giorno per evitare chebuono finisca sprecato: raccoglie gratuitamente eccedenze alimentari (prodotti perfettamente commestibili che per varie ragioni di mercato non possono più essere commercializzati) e alimenti donati e li distribuisce alle associazioni che si occupano di indigenti. A Attualmente è arrivata a servire oltre 7.600 enti caritativi e quasi 1.800.000 persone in totale.