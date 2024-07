Che sia solo per una frazione di secondo la felicità esiste | Arisa ha trovato l' amore ecco di chi si tratta

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 4 luglio 2024)sembra aver finalmentel'dopo tanto che lo andava cercando,chi è il suo nuovo compagno.è di certo una delle artiste musicali più in vista degli ultimi anni, ed anche per questo è una tra le più appetibili per il gossip e non. Negli ultimi mesi la giovane cantante aveva fatto scalpore sui social per alcune sue foto senza veli, in cui annunciava pubblicamente di essere in cerca di un nuovo ragazzo. Ebbene, sembra che questa mossa abbia funzionato in qualche modo.si mostra pubblicamente insieme al suo nuovo lui Ormai è infatti trascorso un anno da quando, al secolo Rosalba Pippa, si è lasciata con il ballerino Vito Coppola, con .