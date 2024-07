Calciomercato Napoli prosegue lo stallo con Hermoso | aumenta la concorrenza per gli azzurri

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 4 luglio 2024) Mariocontinua ad essere un obiettivo del. Le ultimissime sull’operazione azzurra in vista della nuova stagione. Ilcontinua a puntare Marioin vista della prossima stagione. Il club azzurro è pronto a rifarsi il look in difesa, ancor più dopo l’avvento di Antonio Conte in panchina. Il neo allenatore ha chiesto diversi colpi per rinforzare la rosa, motivo per il quale Buongiorno potrebbe non essere l’unico affare in entrata per la retroguardia. Proprio in questa direzione starebbe lavorando il DS Manna. Quest’ultimo, vorrebbe provare ad assecondare tutte le richieste del neo tecnico azzurro. Non a caso, da diverse settimane, l’ex Juventus è sulle tracce di Mario. Il difensore spagnolo è ormai svincolato, vista la scadenza del contratto con l’Atletico Madrid.